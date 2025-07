Scoperto mentre ruba alcolici Era stato condannato un mese prima per lo stesso reato

All'inizio del mese era penetrato di notte all'interno della struttura Blue Team di via Gregorio X, insieme a un complice, trafugando alcolici. Beccato, condannato per furto aggravato e rimesso in libert√†, ha concesso il bis marted√¨ scorso. Al supermercato Esselunga √® stato scoperto alla cassa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it