Scoperto falso dentista non aveva laurea né abilitazione | le immagini all' interno dell' attività | VIDEO

ANCONA - Finto dentista scoperto dalla Guardia di Finanza. L’intero studio, con tutte le apparecchiature, è stato posto sotto sequestro per impedire la prosecuzione dell’attività abusiva. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona, proseguono per accertare ulteriori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Falso dentista scoperto ad Ancona: sequestrato studio abusivo - Ancona, 31 luglio 2025 – Un falso dentista, uno studio attrezzato e operativo in piena città, ma del tutto privo di autorizzazioni.

