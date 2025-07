Scontro tra auto e moto nel Bresciano | morto un ragazzo di 16 anni

Incidente stradale sulla Strada provinciale 25 a Lonato del Garda (Brescia): un'automobile e uno scooter si sono scontrati e, a seguito dell'impatto, è morto un ragazzo di sedici anni. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - ragazzo - anni - scontro

Milano, fermato un 27enne per l’accoltellamento del 13enne a Porta Venezia. Il cane del ragazzo ferito è morto - I carabinieri hanno fermato il presunto autore dell’ accoltellamento di un 13enne di origini egiziane avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 maggio, in via Vittorio Veneto a Milano.

Ibiza, ragazzo italiano di 20 anni morto in discoteca per un malore: aperta un'inchiesta e disposta l'autopsia. Si era trasferito sull'isola per lavorare - Un ragazzo italiano di 20 anni è morto questa mattina, 19 maggio, all'alba in una discoteca situata a Ibiza, nel comune di Sant Antoni.

Ragazzo italiano di 20 anni morto in discoteca a Ibiza: ha perso i sensi all'improvviso - Un malore improvviso all'interno del locale: ha perso i sensi, accasciandosi a terra. Inutili i soccorsi.

Scontro tra camion e auto in galleria, un morto Un uomo di 40 anni, residente a Buonabitacolo, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Sicignano degli Alburni e Petina, in direzi Vai su Facebook

Scontro tra auto e moto nel Bresciano: morto un ragazzo di 16 anni; Auto contro moto con in sella due giovani a Conversano vicino Bari, 15enne morto nell'incidente; Incidente a Cellatica, con lo scooter contro un palo: Marco Calvi muore a 16 anni.

Scontro tra auto e moto nel Bresciano: morto un ragazzo di 16 anni - Incidente stradale sulla Strada provinciale 25 a Lonato del Garda (Brescia): un'automobile e uno scooter si sono scontrati e, a seguito dell'impatto, è ... Secondo fanpage.it

Ragazzo italiano di 17 anni morto accoltellato dopo una lite in Serbia: aggressore fermato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ragazzo italiano di 17 anni morto accoltellato dopo una lite in Serbia: aggressore fermato ... Si legge su tg24.sky.it