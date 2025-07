Bagarre a Omnibus (La7) tra il senatore della Lega Claudio Borghi e Igor Taruffi, braccio destro di Elly Schlein e responsabile dell’Organizzazione nella segreteria nazionale del Partito Democratico. Al centro dello scontro, i rapporti controversi tra la Lega di Matteo Salvini e la Russia di Vladimir Putin. Il dibattito si accende all’indomani del discorso pronunciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attaccato nuovamente da Mosca per presunte posizioni “russofobe”. Taruffi non nasconde l’imbarazzo che, a suo dire, la Lega dimostra ogni volta che si parla di Russia: “ Ci ricordiamo tutti Salvini nella Piazza Rossa a inneggiare a Putin, cioè a quello che era in quel momento il punto di riferimento di Salvini e della Lega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scontro Borghi-Taruffi (Pd). "Lega ha preso soldi dalla Russia? Diffamatore, ti querelo". "Non mi intimidisci". Su La7