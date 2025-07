Scompare da Frosinone da dieci giorni non si hanno più sue notizie | apprensione per una 19enne

Una ragazza di 19 anni si allontana da Frosinone e da 10 giorni non si hanno più sue notizie. A denunciare la scomparsa di Koli, una ragazza arrivata dal Bangladesh da tre mesi, è il padre che gestisce un'attività commerciale a Frosinone.A pubblicare un appello per ritrovarla anche “Chi l'ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

