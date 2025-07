Scommesse incubo finito per Paquetà | il brasiliano assolto da tutte le accuse

Un'indagine della Football Association aveva messo nel mirino l'ex Milan, oggi al West Ham, per presunte ammonizioni cercate e ottenute con l'obiettivo di "influenzare il mercato delle scommesse". Oggi, una commissione indipendente lo ha scagionato. "Grato a dio, a mia moglie e al mio club". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scommesse, incubo finito per Paquetà: il brasiliano assolto da tutte le accuse

