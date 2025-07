Scivola e precipita per oltre 200 metri davanti agli occhi degli amici | morto turista 30enne su Cima Sat

Tragedia nel pomeriggio di giovedì 31 luglio nella zona di Riva del Garda (Trento), dove un turista straniero è morto dopo essere precipitato per oltre 200 metri mentre si trovava su Cima Sat. La vittima è un escursionista tedesco di 30 anni. Sotto shock gli amici che hanno assistito all'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

