Scienza così le abitudini alimentari hanno guidato l’evoluzione fisica negli ominidi

Nei primi esseri umani, i cambiamenti nelle abitudini alimentari hanno guidato l’evoluzione di tratti fisici. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla  rivista Science,  condotto dagli scienziati del Dartmouth College. Il team, guidato da Luke Fannin,  ha analizzato i denti fossilizzati di diversi ominidi,  per tracciare l’evoluzione del consumo di diverse parti di graminoidi nel corso dei millenni. A scopo di confronto, sono stati esaminati anche i resti ortodontici di terotechi, primati estinti e vissuti durante lo stesso periodo. Quando i primi esseri umani si diffusero dalle lussureggianti foreste africane alle praterie, spiegano gli esperti, la necessita’ di fonti di energia pronte all’uso li porto’ a sviluppare una predilezione per le piante erbacee, in particolare per i cereali e per il tessuto vegetale amidaceo nascosto sottoterra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it