Sciame di api invade cortile del Mef pronto intervento apicoltori per recuperarlo

(Adnkronos) – Un grande sciame di api mellifere si è posato nei cortili interni del ministero dell'Economia e delle Finanze a Roma, proprio dove si affacciano gli uffici. Ma grazie alla tempestiva segnalazione del Mef la Federazione Apicoltori Italiani (Fai) è intervenuta per il suo recupero. L'intervento, tra stupore e meraviglia, di chi ha assistito . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Oltre 20mila insetti che si erano depositati su un'inferriata sono stati condotti in un'arnia portatile senza alcun rischio per i passanti e per il personale del ministero