Sciame di 20mila api nella sede del ministero dell' Economia

Un grande sciame di api è stato segnalato e recuperato, dopo un complesso intervento, a Roma nei cortili interni del ministero dell'Economia e delle Finanze sui quali affacciano gli uffici. Ad intervenire, dopo la segnalazione del Mef, gli esperti della Federazione Apicoltori Italiani. Gli esperti hanno lavorato oltre un'ora per liberare l'inferriata da più di 20mila insetti con l'ape regina. A operare è stato l'esperto apistico della Fai, Fabrizio Piacentini, che vista la delicata collocazione delle api sull'inferriata e il loro gran numero, "ha dovuto assicurare che l'intera colonia di api fosse messa al sicuro nell'apposito contenitore porta-sciami". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciame di 20mila api nella sede del ministero dell'Economia

