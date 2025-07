Scherma l’Italia ha vinto tre Coppe del Mondo! Squadre azzurre in trionfo dopo i Mondiali

La stagione internazionale della scherma si è conclusa con i Mondiali di Tbilisi e i risultati fatti registrare nella capitale della Georgia hanno contribuito alla classifica della Coppa del Mondo. Il massimo circuito internazionale itinerante non tiene in considerazione soltanto nelle prestazioni firmate nelle varie tappe in giro per il Pianeta, ma valuta anche i riscontri della rassegna iridata e delle varie manifestazioni continentali. L’Italia ha così vinto tre Coppe del Mondo (su dodici, sei individuali e sei di squadra), frutto della grande continuitĂ delle varie formazioni tricolore. Tripletta nel fioretto maschile: dopo aver vinto Europei e Mondiali, arriva anche la Coppa del Mondo per Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, l’Italia ha vinto tre Coppe del Mondo! Squadre azzurre in trionfo dopo i Mondiali

In questa notizia si parla di: mondo - scherma - italia - coppe

Coppa del Mondo Scherma Paralimpica, è bronzo per Andreea Mogos: brilla la sciabola azzurra - Eger, 16 maggio – Ancora una medaglia per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Eger.

Scherma Paralimpica, super podio in Coppa del Mondo: medaglia d’oro per Mogos - Eger, 17 maggio 2025 – Il sabato della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Eger fa gioire l’Italia con il trionfo di Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria B.

Scherma, i 48 convocati dell’Italia tra spada e sciabola per l’ultima tappa di Coppa del Mondo - Questo weekend, da venerdì 23 a domenica 25 maggio, si chiuderà ufficialmente la Coppa del Mondo 2025 di spada e sciabola dopo l’ultima tappa stagionale del circuito maggiore di fioretto andata in scena pochi giorni fa a Shanghai.

L’Italia della scherma vince tre Coppe del Mondo; Scherma, l’Italia ha vinto tre Coppe del Mondo! Squadre azzurre in trionfo dopo i Mondiali; Coppa del Mondo di spada – L’Italia brilla d’argento nella prova a squadre maschile di Marrakech! Nella gara femminile le azzurre chiudono al 5° posto.

L’italia vince tre Coppe del Mondo di Scherma - Triplete per i fiorettisti, primo posto per le fiorettiste e per la squadra femminile di spada ... Da ilnuovoterraglio.it

Scherma, l'Italia vince tre Coppe del Mondo: fioretto uomini, fioretto e spada donne - L'epilogo del Mondiale di Tbilisi consacra anche la stagione straordinaria del team azzurro: trionfano i team del fioretto uomini, fioretto e spada donne ... Scrive msn.com