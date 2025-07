I Mondiali di scherma a Tbilisi sono andati in archivio ed è tempo di tracciare un bilancio sulla spedizione azzurra in Georgia. Il giudizio resta positivo, ma comunque con tanti temi da affrontare e a cui dare comunque una risposta importante in chiave futura. L’Italia ha concluso la rassegna iridata al terzo posto del medagliere e con un totale di sei medaglie conquistate, risultando una delle tre migliori nazioni (le altre Francia ed Ungheria) per numero di podi. Guardando, però, a due anni e alla rassegna tenutasi a Milano c’è stato un chiaro ed evidente passo indietro. Ripetere i quattro ori era decisamente complicato, ma le medaglie nel capoluogo lombardo erano state addirittura dieci, quindi quattro in piĂą di quelle vinte in Georgia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, il problema Individuale per l’Italia. Le squadre salvano il Mondiale azzurro