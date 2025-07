Scelta precipitosa dettata dalla politica | le critiche sul traforo di Monte Croce Carnico

La decisione dell'assessora regionale Cristina Amirante di sostenere il traforo in quota per il passo di Monte Croce Carnico (4,1 km di lunghezza) ha provocato la dura reazione dell'opposizione. "Prendiamo atto del fatto che anche l'assessora, finora molto prudente sulla soluzione definitiva, ha.

In questa notizia si parla di: monte - traforo - croce - carnico

Strada interrotta sotto le Alpi: il traforo del Monte Bianco chiude di nuovo per tre mesi per lavori - Il traforo del Monte Bianco chiuderà per tre mesi per lavori di risanamento della volta. Non è la prima volta: già lo scorso autunno fu chiuso più o meno per lo stesso periodo.

Traforo Monte Bianco chiuso per lavori da settembre a dicembre 2025 - La chiusura al traffico il traforo del Monte Bianco è stata decisa per consentire la realizzazione del secondo cantiere-test di risanamento della volta su due tratti, per un totale di 254 metri.

Traforo del Monte Bianco, 'lavori sulla volta fino al 2050' - Riguardo agli interventi di risanamento della volta del traforo del Monte Bianco - iniziati del 2024 con tre mesi e mezzo di chiusura totale - "nel 2025 è previsto la seconda tranche di lavori già appaltati (inizialmente prevista nel 2024), ed a partire dal 2027 è stata prevista una nuova pianificazione dell'intervento che prende in considerazione della minore produttività del cantiere nel lasso temporale dei 105 giorni, rispetto alle previsioni e gli esiti forniti dallo studio del Politecnico che hanno mostrato le attuali esigenze di interventi di risanamento (che si estendono su poco più di 5 chilometri).

