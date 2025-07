Scatti che dialogano con l’antico La potenza di ’Ritratti senza tempo’

Difficile è l’arte del ritratto, che ferma l’attimo in cui il viso, disarmato dalle maschere, si fa specchio dell’anima. Per una sorta di ‘incantesimo fotografico’, l’artista internazionale Rossano B. Maniscalchi c’è riuscito magistralmente immortalando volti di leader, artisti e personalità che hanno segnato il nostro tempo. Una selezione dei suoi scatti da oggi e fino al 28 ottobre si può ammirare a Palazzo Medici Riccardi in dialogo con l’antico, grazie alla mostra fotografica "Ritratti senza tempo". Promossa dalla Città Metropolitana di Firenze, organizzata dall’Associazione Nova - Nuova Officina delle Visioni Artistiche e dall’Associazione The Hearing Eyes col supporto della Fondazione Mus. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scatti che dialogano con l’antico. La potenza di ’Ritratti senza tempo’

