Scarpe il cammino della ripresa e la ricetta per uscire dalla crisi | Export diversificato e creatività

Milano, 31 luglio 2025 –  “Far vivere meglio chi sceglie il Made in Italy”. È una delle indicazioni contenute nel “ Piano Italia 2030 ”, progetto strategico che punta a trasformare le sfide attuali in opportunità di crescita. È quanto emerge dall’ analisi presentata da Kpmg in collaborazione con Assocalzaturifici, che delinea la roadmap per trasformare il comparto calzaturiero “da settore vulnerabile a settore strategico”. Un approccio centrato sul valore e sulla qualità della vita del consumatore rappresenta dunque la chiave per trasformare l’attuale momento di difficoltà in una piattaforma di lancio verso il futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

