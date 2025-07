Scarcerato in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio | chi è il velista italiano e perché venne arrestato

Carlo D’Attanasio è stato assolto dalla Corte Suprema della Papua Nuova Guinea dopo 4 anni di detenzione per accuse legate al narcotraffico. Il ministro Tajani conferma la liberazione: ora potrà rientrare in Italia per curarsi da un cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo D'Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea - Condannato in primo grado a una pena detentiva di diciannove anni per riciclaggio di denaro, attualmente è ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby per una grave patologia

Tajani, 'liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio' - "È stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea l'italiano Carlo D'Attanasio ". Lo annuncia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'unità di crisi alla Farnesina.

