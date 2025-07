Scappate fate presto Incendio devastante fiamme altissime | evacuate famiglie con bambini

Un'enorme nube di fumo nero si è alzata nel primo pomeriggio di giovedì 31 luglio, spaventando decine di residenti e viaggiatori. Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un'area in prossimità di una linea ferroviaria molto trafficata, costringendo le autorità a interrompere la circolazione dei treni in un tratto nevralgico e a evacuare alcune abitazioni. Le fiamme, alte e aggressive, si sono sviluppate in un luogo che, seppur non di pertinenza diretta delle infrastrutture pubbliche, ne ha compromesso gravemente il funzionamento. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per contenere il rogo e mettere in sicurezza le persone presenti.

