Scandalo Milano sei arresti | domiciliari per Tancredi e Catella

Un altro passaggio dell'inchiesta: domiciliari per tutti, carcere per Bezziccheri L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it

Scandalo Equalize, niente arresti domiciliari per Pazzali. Gli spiati sono 650. Arriva la chiusura delle indagini - Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso dei pm, contro il no del gip, che avevano insistito per gli arresti domiciliari per Enrico Pazzali, ex titolare dell’agenzia di investigazione Equalize ed ex presidente di Fondazione Fiera Milano, indagato nell’inchiesta sui dossieraggi illegali con accessi abusivi alle banche dati.

Scandalo Equalize, niente arresti domiciliari per Pazzali. Gli spiati sono 650. Arriva la chiusura delle indagini; Milano: chiesti arresti domiciliari per Tancredi e Catella, carcere per altri quattro. Tra gli indagati il sindaco Sala; Inchiesta urbanistica a Milano, chiesto l'arresto per il «re del mattone» Manfredi Catella e l'assessore Tancredi: «Espansione edilizia incontrollata».

Inchiesta Milano: chi sono Bezziccheri, Tancredi e Catella. Lo skyline e i progetti urbanistici, cosa sappiamo - La decisione del gip che conferma gli arresti (5 ai domiciliari e 1 in carcere) arriva a due settimane dalla richiesta della procura, in ... Si legge su msn.com

L'inchiesta sull'urbanistica a Milano: l'imprenditore Andrea Bezziccheri in carcere, altri 3 ai domiciliari - Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Mattia Fiorentini, ha disposto l'arresto in carcere per Andrea ... Lo riporta today.it