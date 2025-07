Scandalo in Francia l’ex sciatore Chenal accusato di molestie sessuali verso le sue giovani allievi | non potrà più allenare

Joël Chenal, vicecampione olimpico di slalom gigante a Torino nel 2006, non potrà più allenare. Lo ha comunicato giovedì il ministero dello Sport all’AFP, agenzia di stampa francese. L’ex sciatore 51enne è accusato di molestie sessuali da diverse giovani ragazze – secondo Le Monde ci sono almeno 12 vittime – ed è stato denunciato per violenza sessuale. A seguito dell’inchiesta sui fatti risalenti al 2015, il prefetto Vanina Nicoli ha emesso un’ordinanza d’urgenza per “vietare a Joël Chenal di lavorare “, ha annunciato il ministero. Chenal attualmente lavorava presso il suo centro di allenamento, il Silver Ski Team, a La Rosière. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scandalo in Francia, l’ex sciatore Chenal accusato di molestie sessuali verso le sue giovani allievi: non potrà più allenare

In questa notizia si parla di: sciatore - chenal - accusato - molestie

