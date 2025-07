Scandalo Equalize niente arresti domiciliari per Pazzali Gli spiati sono 650 Arriva la chiusura delle indagini

Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso dei pm, contro il no del gip, che avevano insistito per gli arresti domiciliari per Enrico Pazzali, ex titolare dell’agenzia di investigazione Equalize ed ex presidente di Fondazione Fiera Milano, indagato nell’inchiesta sui dossieraggi illegali con accessi abusivi alle banche dati. La decisione, confermata da Ansa, arriva dopo oltre 4 mesi. L’udienza era stata il 19 marzo. I giudici di Milano hanno disposto gli arresti domiciliari solo per l’immobiliarista romano Lorenzo Sbraccia, giĂ ai domiciliari in un altro filone dell’inchiesta. E hanno, comunque, riconosciuto il «grave quadro indiziario» prospettato dai pm per tutti gli indagati, tra cui lo stesso Pazzali. 🔗 Leggi su Open.online

Inchiesta Equalize, Enrico Pazzali in libertà : niente arresti domiciliari per l’ex presidente di Fondazione Fiera - Milano, 31 luglio 2025 –  Enrico Pazzali resta libero. Lo ha deciso il Tribunale del riesame di Milano che ha respinto il ricorso dei pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sui dossieraggi illegali Francesco De Tommasi assieme ai pm Antonello Ardituro e Barbara Sargenti della Direzione nazionale antimafia, contro il parere negativo del giudice per le indagini preliminari che chiedevano gli arresti domiciliari per l’ex presidente di Fondazione Fiera Milano e principale socio della società  di investigazione Equalize, al centro dell'inchiesta della procura sui dossieraggi.

