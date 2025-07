Sbarcato in Italia preso in Germania | torture sevizie e omicidi di migranti

L'arresto è avvenuto nei pressi di Zweibruecken, in Germania, dove la Polizia di Stato (nello specifico investigatori del Servizio Centrale Operativo, della SISCO e della Squadra Mobile di Palermo) su delega della locale Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia - ha eseguito, insieme alla polizia tedesca un Mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino somalo 29enne. L'uomo è ritenuto responsabile di reati gravissimi come associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla realizzazione di numerosi delitti contro la persona - tra cui omicidio, tortura, sequestro di persone - insieme ad altri soggetti ancora non identificati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sbarcato in Italia, preso in Germania: torture, sevizie e omicidi di migranti

In questa notizia si parla di: omicidi - germania - sbarcato - italia

Cure palliative, medico a processo in Germania per 15 omicidi - È iniziato oggi a Berlino il processo contro un medico esperto nelle cure palliative accusato di aver ucciso quindici persone stordendole con farmaci in dosi eccessive e, in alcuni casi, appiccando incendi per nascondere il suo operato.

Germania, il “Dottor morte” in aula: medico accusato di 15 omicidi (e sospetti su altri 100) - Si occupava di cure palliative ma potrebbe essere il più grande serial killer della Germania del Dopoguerra.

Arrestato in Germania un 29enne che ha torturato, sequestrato e ucciso migranti (tra cui un bambino); Sbarcati in Italia, terroristi in Europa: ecco gli attentatori passati per il nostro Paese; Scappa col cadavere del padre nel bagagliaio per 1000 km, ma l'auto si guasta: la storia del 33enne tedesco arrestato a Napoli.

Somalo sbarcato in Italia arrestato in Germania: torture, sevizie e omicidi di migranti - L'arresto è avvenuto nei pressi di Zweibruecken, in Germania, dove la Polizia di Stato (nello specifico investigatori del Servizio ... Riporta iltempo.it

Torturò migranti e uccise un bimbo che voleva stuprare: arrestato 29enne somalo sbarcato in Italia - Arrestato in Germania, a Zweibruecken, un 29enne somalo accusato di avere sequestrato e torturato migranti ma anche di aver ucciso un bambino, suo connazionale, con una coltellata alla gola. Come scrive msn.com