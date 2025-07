Sarno aggressione in Pronto Soccorso | la Polizia di Stato arresta un uomo

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilitĂ potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che gli Agenti del Commissariato P.S. di Sarno nella tarda serata del 25 luglio, hanno tratto in arresto di un uomo di 29 anni, residente nella medesima cittadina dell’Agro, in seguito all’aggressione al personale sanitario dell’Ospedale “Villa Malta”. L’uomo si era presentato al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Sarno perchĂ© il figlio presentava una sindrome febbrile; nonostante la situazione non apparisse grave ai sanitari, tanto da essere classificata come codice verde, l’uomo pretendeva che i medici si occupassero immediatamente del figlio e, a tal fine, inveiva nei loro confronti, fino ad arrivare a colpire con calci e pugni un medico pediatra ed un infermiere, procurando loro lesioni medicate presso il pronto soccorso del medesimo nosocomio. 🔗 Leggi su Zon.it

