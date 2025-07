Sarita Schena all' Eden per Arezzo Smart Festival

Arezzo, 31 luglio 2025 – La cantante italo-argentina arriva ad Arezzo per raccontare al pubblico di Smart i Sud del mondo Un trio d'eccezione, una voce preziosa con il colore della nostalgia. Lunedì 4 agosto, presso l'Arena Eden, torna Arezzo Smart Festival con il concerto “A flor de piel” presentato da Sarita Schena (voce), Giuseppe De Trizio (chitarra classica) e Claudio Carboni (sax). Inizio ore 21:15. L'evento è a cura di Officine della Cultura. “A flor de piel” propone un viaggio tra musica e parole raccontando i “Sud del mondo” ed in particolare l'Italia e la tradizione del Tango del Sud America, affrontando un repertorio che spazia da composizioni di autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D'Arienzo al fianco di autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez, Chavela Vargas. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sarita Schena all'Eden per Arezzo Smart Festival

Ai nastri di partenza la VI edizione di Arezzo Smart Festival nel segno della musica, del teatro e dell’incontro - Arezzo, 25 giugno 2025 –  Il festival dell’estate è Smart, ai nastri di partenza la VI edizione di Arezzo Smart Festival nel segno della musica, del teatro e dell’incontro Un’estate all’insegna della bellezza, della condivisione e del ritorno agli spazi aperti: è questa l’essenza dell’Arezzo Smart Festival, che dal 23 luglio al 14 agosto, con un’anteprima il 15 luglio, animerà la città di Arezzo con due sezioni complementari: la musica dal vivo presso l’Arena Eden e il teatro per bambini al Parco Pertini.

Lorenzo Kruger in concerto per Arezzo Smart Festival - Arezzo, 22 luglio 2025 – Un evento atteso per una voce inconfondibile. Sabato 26 luglio arriverà ad Arezzo il cantautore e performer Lorenzo Kruger c on il suo “Concerto in piano solo”, presentando ad Arezzo Smart Festival l’eleganza istrionica e provocatoria di uno dei talenti più originali della scena musicale italiana contemporanea.

lunedì 4 agosto 2025 - ore 21.15 Arena Eden - Arezzo - Sarita Schena, Giuseppe De Trizio, h Claudio Carboni, Il progetto pro Vai su Facebook

