È stato uno dei momenti più emozionanti di questa edizione di Temptation Island: la storia tra Sarah e Valerio si è conclusa con un doloroso addio durante il falò di confronto finale. Dopo cinque anni di relazione, i due hanno scelto strade diverse. A distanza di un mese, Valerio non ha cambiato idea: la sua decisione resta definitiva. Una volta usciti dal programma, Sarah e Valerio si sono rivisti per chiarirsi. Il primo incontro è stato teso, culminato in un litigio. Ma durante un secondo confronto, più pacato, il dialogo si è riaperto. Valerio ha spiegato: «Cinque anni non si cancellano. Lei resta una persona importante», ma i suoi sentimenti sono cambiati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sarah e Valerio, colpo di scena: la decisione dopo Temptation Island spiazza tutti