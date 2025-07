Nichi Vendola prende come pretesto gli ultimi episodi di cronaca per attaccare Matteo Salvini. Partendo dalla notizia che la Russia ha inserito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella lista dei “ russofobi”, l’ex presidente della Regione Puglia insulta direttamente il ministro dei Trasporti e leader della Lega. In primis attacca la presunta doppia morale dell’Occidente: “Gli autocratihanno il vizio della prescrizione: oggi inseriscono Mattarella e Tajanitra i 'russofobi', ma non Salvini. Le opere di Salvini saranno un giorno oggetto di antropologia criminale ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sarà oggetto di antropologia criminale". Vendola insulta Salvini