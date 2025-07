Sara Curtis può vincere una medaglia ai Mondiali di nuoto? Serve l’impresa nei 100 sl ma nei 50…

Una classe innata, eleganza, velocitĂ e la determinazione di chi sa di avere un potenziale ancora tutto da esprimere. A 18 anni, Sara Curtis sta giĂ riscrivendo la storia del nuoto italiano. A Singapore, ai Mondiali 2025, la piemontese di Savigliano si è guadagnata con grinta la finale dei 100 stile libero, diventando la prima azzurra di sempre a riuscirci in questa gara. Un risultato che da solo varrebbe un titolo, ma che per Curtis rappresenta solo una tappa in un percorso che punta piĂą in alto. In semifinale, la sprinter dell’Esercito e del Centro Sportivo Roero – allenata da Thomas Maggiora – ha nuotato in 53?39, seconda prestazione personale di sempre dietro al record italiano di 53?01 che le aveva permesso di scalzare Federica Pellegrini dalla cima delle liste all-time azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis può vincere una medaglia ai Mondiali di nuoto? Serve l’impresa nei 100 sl, ma nei 50…

Sara Curtis e il suo messaggio contro il razzismo - La nuotatrice italiana di origini nigeriane affronta le ingiustizie con coraggio e determinazione. Leggi tutto Sara Curtis: la campionessa di nuoto che sfida i pregiudizi razziali su Donne Magazine.

Ginevra Taddeucci: “Medaglia totalmente inaspettata, nello sprint finale sembravo Sara Curtis” - Non ci sperava più di tanto Ginevra Taddeucci nella 3 km Knockout Sprint, nuovo format della penultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo.

Mondiali Nuoto 2025, Sara Curtis in finale 100 stile: è la prima italiana nella storia L'atleta azzurra in semifinale si è piazzata quarta https://lapresse.it/sport/nuoto/2025/07/31/mondiali-nuoto-2025-sara-curtis-in-finale-100-stile-e-la-prima-italiana-nella-storia/?fs Vai su X

Sara Curtis è in finale nei 100 stile libero ai Mondiali di nuoto a Singapore, ed è la prima volta in assoluto che una nuotatrice azzurra nell’ultima gara dei 100 stile libero ai Mondiali. "Non pensavo di poter essere in finale. Sono contenta anche se in termini cron Vai su Facebook

