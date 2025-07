Confortante prestazione di Sara Curtis nelle batterie dei 100 stile libero dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. L’azzurra è riuscita a mettere in vasca una prestazione equilibrata, facendo vedere una nuotata ampia e distesa, senza forzare piĂą di tanto il suo incedere in acqua. Il tempo che è venuto fuori è stato il secondo dell’overall in coabitazione con l’olandese Marrit Steenbergen (53.53), alle spalle solo della principale favorita di questa gara, ovvero l’australiana Molly O’Callaghan (53.40). Curtis, primatista italiana in 53.01 della distanza, ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni della Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Curtis ottimista: “Più sciolta rispetto alle staffette, ci sarà da divertirsi…”