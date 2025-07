Sara Curtis la predestinata in finale ai Mondiali di nuoto nei 100 stile libero | è la prima azzurra di sempre

Sara Curtis è in finale nei 100 stile libero. Oggi, giovedì 31 luglio, la 18enne piemontese ai Mondiali di nuoto a Singapore è diventata la prima italiana finalista mondiale nella specialitĂ regina.Sara Curtis è entrata in finale con il settimo crono (53"39) a domani, giovedì 1° agosto, in finale. 🔗 Leggi su Today.it

Sara Curtis è la prima italiana della storia in finale nei 100 sl ai Mondiali di nuoto! - Vai su X

MONDIALI DI NUOTO: SUPER SARA CURTIS La giovane atleta di Savigliano ha conquistato il nuovo record italiano insieme alle compagne della staffetta 4x100 Vai su Facebook

Mondiali nuoto, il programma del 31 luglio: da Sara Curtis a Thomas Ceccon. Orari e dove vedere in chiaro le gare (tv e streaming); Mondiali di nuoto live: Sara Curtis in finale nei 100 sl, prima italiana di sempre. Popovici d’oro; Curtis riscrive la storia! Sara in finale mondiale dei 100 sl.

Sara Curtis conquista la finale dei 100 metri stile ai Mondiali di Singapore - La campionessa cuneese chiude al quarto posto la seconda batteria di semifinale e con il settimo tempo lotterà per le medaglie ... Scrive rainews.it

Mondiali, Curtis conquista un traguardo storico nei 100 stile a non si accontenta. McIntosh, il terzo oro tra le parolacce - Sara Curtis conquista la finale dei 100 stile libero: è la prima italiana della storia a riuscirci. Riporta sport.virgilio.it