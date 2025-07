Sara Curtis in finale ai Mondiali | Obiettivo centrato ma penso di poter fare molto meglio

Sara Curtis ha centrato la qualificazione per la finale dei 100 metri stile libero femminili ai Mondiali senior 2025 di nuoto grazie al settimo crono assoluto fatto segnare nelle semifinali. L’azzurra non è apparsa pienamente soddisfatta del riscontro ottenuto ai microfoni di Rai 2 HD. L’ analisi della prova odierna: “ Sicuramente il tempo l’ho messo lì in realtĂ , perchĂ© penso di fare molto meglio, però va bene così, nel senso che l’obiettivo era conquistarsi la finale. Sono contenta perchĂ© sarĂ la mia prima finale ai Mondiale sui 100 stile libero in lunga, quindi sicuramente è un bel punto di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis in finale ai Mondiali: “Obiettivo centrato, ma penso di poter fare molto meglio”

Sara Curtis e il suo messaggio contro il razzismo - La nuotatrice italiana di origini nigeriane affronta le ingiustizie con coraggio e determinazione. Leggi tutto Sara Curtis: la campionessa di nuoto che sfida i pregiudizi razziali su Donne Magazine.

