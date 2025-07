Santo Stefano del Sole esplode l’energia di Siamo alla Frutta

Sabato 2 agosto, a Santo Stefano del Sole (AV), torna l’evento più fresco e fuori dagli schemi dell’estate irpina: la settima edizione di Siamo alla Frutta è pronta a conquistare tutti con la sua energia travolgente, tra musica, street food e libertà creativa.Sul palco saliranno Mama Marjas & Don. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: santo - stefano - sole - energia

Grosseto: sub di Prato muore dopo essere stato colto da malore in immersione a Porto Santo Stefano - Aveva 50 anni e abitava a Prato. Ha accusato un malore mentre stava facendo un'immersione nel mare dell'Argentario (Grosseto), nelle acque antistanti Porto Santo Stefano ed è morto in ospedale dove sarebbe arrivato in in condizioni gravissime L'articolo Grosseto: sub di Prato muore dopo essere stato colto da malore in immersione a Porto Santo Stefano proviene da Firenze Post.

Treni, ripristinata la circolazione a Santo Stefano di Camastra - E' stata ripristinata la circolazione ferroviaria sulla Messina-Palermo. Traffico regolare dalle 14. La linea era stata chiusa all'altezza di Santo Stefano di Camastra per via i danni causati dal nubifragio che si è abbattuto ieri lungo la costa tirrenica.

Torna la XXI° Sagra del Prugnolo e le Giornate del Pastore a Pieve Santo Stefano - Arezzo, 13 maggio 2025 –  Torna la XXI° Sagra del Prugnolo e Giornate del Pastore Pieve Santo Stefano appuntamento il 16 – 17 – 18 Maggio 2025 Torna l’evento più atteso della primavera! Tre giorni di sapori autentici, tradizioni contadine e momenti da vivere insieme nel cuore della Valtiberina! Stand gastronomici con il re della festa: il Prugnolo, protagonista di antipasti, primi e secondi tutti da gustare! Non mancheranno i tortelli della Pieve, la polenta al ragù o ai funghi, e tante altre specialità tipiche! Musica dal vivo ogni sera con orchestra spettacolo, eventi culturali, mercatini artigianali, giochi per bambini, dimostrazioni con cavalli, gara di ricerca per cani da tartufo, torneo di beach volley, eco-camminata e molto altro! Esposizioni e dimostrazioni della tradizione locale Un weekend perfetto per famiglie, appassionati di enogastronomia e amanti della natura! Segnalo in agenda e passa parola: ci vediamo a Pieve Santo Stefano dal 16 al 18 maggio

Buongiorno, in questa bellissima giornata di sole vi aspettiamo con tante attività e iniziative per tutti: passeggiate, escursioni in MTB, campionato italiano del Trial Team Aveto , mercatino, prodotti tipici, pranzi al rifugio con vista mozzafiato, e tanto altro...venite Vai su Facebook

Santo Stefano del Sole, esplode l’energia di Siamo alla Frutta; Trusters (CrowdFundMe) lancia una sezione «Green» per progetti di rigenerazione ed efficienza; Bologna Estate 2025, energia creativa.

Basilica di Santo Stefano: "Luce ed energia in più" - Basilica di Santo Stefano: "Luce ed energia in più" Nuovi impianti di riscaldamento e di illuminazione per il complesso. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Santo Stefano del Sole: premio Confimprenditori con Bennato e Santoli - MSN - La Confimprenditori di Avellino col patrocinio della Pro Loco Santo Stefanese, del Centro Etnografico Campano e del comune di Santo Stefano del Sole organizza per domenica 20 Luglio a Santo ... msn.com scrive