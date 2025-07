Sant' Elia scoppia una rissa sul lungomare e salta fuori una pistola | ferito un giovane

Sembrava una serata estiva come tante. Poi all'improvviso, forse per un bicchiere di troppo o una parola fuori posto, è esplosa la violenza. Paura ieri sera a Sant'Elia, frazione del comune di Santa Flavia, dove è scoppiata una rissa in cui sono rimasti coinvolti diversi ragazzi, uno dei quali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Due giornate gratuite nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine - Tarantini Time Quotidiano Con due nuove iniziative prosegue il programma che l’oasi Wwf Monte Sant’Elia dedica nel Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia, a tutti i fruitori del parco coinvolgendoli in attività di citizen science in questo autentico scrigno di biodiversità .

Protagonisti per due giornate nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine - Tarantini Time Quotidiano L’oasi WWF Monte Sant’Elia dedica due iniziative giornate ai cittadini coinvolgendoli in attività che avranno come straordinaria location il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia.

Palio Urbano di Sant’Elia 2025, la grande festa entra nel vivo: il programma - BRINDISI - Entra nel vivo la grande festa del Palio Urbano di Sant’Elia 2025, un evento che trasforma il quartiere in un laboratorio a cielo aperto di partecipazione e condivisione.

