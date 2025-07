Sant’Angelo a Cupolo Tornusciolo | Silenzio assordante della maggioranza in Consiglio un brutto segnale

Tempo di lettura: 2 minuti “Il secondo Consiglio Comunale della consiliatura, tenutosi martedĂŹ pomeriggio presso la sala consiliare del Comune di Sant’Angelo a Cupolo, ha purtroppo evidenziato ancora una volta un atteggiamento preoccupante da parte della maggioranza: nessuna risposta concreta, solo imbarazzo e silenzi ”. A denunciarlo è il capogruppo del gruppo consiliare Liberamente, Antonio Tornusciolo, a margine della seduta. “ All’ordine del giorno – sottolinea il Capogruppo di Liberamente – vi erano punti rilevanti come la ratifica di variazioni al bilancio, l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - Sant’Angelo a Cupolo, Tornusciolo: “Silenzio assordante della maggioranza in Consiglio un brutto segnale”

In questa notizia si parla di: sant - angelo - cupolo - maggioranza

Al via a Castel Sant’Angelo progetto internazionale ‘Pellegrinaggi: passi nelle fede’ - (Adnkronos) – Un vento di innovazione e arte coreutica soffia sulla scena culturale italiana con DanTe – danze di terra, il progetto nazionale promosso dal Centro Regionale Danza Lazio che mixa danza contemporanea e patrimonio storico in una visione ambiziosa e condivisa.

Con la Linea Verde Tua da 40 minuti a un'ora e mezza per andare da Città Sant'Angelo a Pescara - Meno corso, zone rurali praticamente senza servizi e tempi di percorrenza quasi raddoppiati: con l’attivazione della Linea Verde di Tua i tempi di percorrenza per arrivare con il trasporto pubblico locale, da Città Sant’Angelo ci si impiega un’ora e mezza a fronte dei 40 minuti che ci volevano.

A CittĂ Sant'Angelo aperte le iscrizioni alle colonie e ai centri estivi - Aperte le iscrizioni a CittĂ Sant'Angelo per per la colonia estiva e per i centri estivi, organizzati dal Comune.

Elezioni a Sant'Angelo a Cupolo, Cacciano (Pd): 'Lepore prende fischi per fiaschi. Tre dei nostri nella maggioranza'; Sant’Angelo a Cupolo, la maggioranza si impantana sul piano Tari: Cataffo rischia; Elezioni comunali, chi è nuovo sindaco a Giugliano, Nola, Marigliano, Capaccio-Paestum.

Sant’Angelo a Cupolo – De Pierro fa la Giunta, D’Orta è ... - Dopo la vittoria alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio scorsi, Sant’Angelo a Cupolo ha ufficialmente una nuova guida. Lo riporta ilsannioquotidiano.it

Sant’Angelo a Cupolo – De Pierro fa la Giunta, D’Orta vicesindaco - Dopo la vittoria alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio scorsi, Sant’Angelo a Cupolo ha ufficialmente una nuova guida. Riporta ilsannioquotidiano.it