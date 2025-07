Sanremo contagiato dal virus Chikungunya dopo un viaggio in Asia | ricoverato Disposta la disinfestazione

Un uomo, ricoverato a Sanremo, è risultato positivo al virus Chikungunya trasmesso dalle zanzare. Il contagio è avvenuto durante un viaggio in Asia. Scattata la disinfestazione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sanremo, contagiato dal virus Chikungunya dopo un viaggio in Asia: ricoverato. Disposta la disinfestazione

