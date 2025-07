Sanremo Al Bano | festival fuori da Sanremo? Sarebbe il suo funerale

Roma, 31 lug. (askanews) - "Se hanno deciso che quello è il giorno del funerale del festival. che lo mettano in evidenza, è un errore, chiaramente e storicamente un errore, ma qua c'è da aspettarsi di tutto". Così Al Bano, rispondendo a una domanda sul dibattito intorno alla possibilità di portare il Festival di Sanremo fuori da Sanremo, a margine della proposta di candidatura per il premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza alla Camera - iniziativa promossa dall'associazione 'L'isola che non c'è' (alla quale aderiscono oltre 320 personalità provenienti dal mondo accademico, ecclesiale, della ricerca, della sanità, della cultura, e della politica). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanremo, Al Bano: festival fuori da Sanremo? Sarebbe il suo funerale

