Sanità Vietri FdI all' attacco | De Luca maestro assoluto di clientelismo

"Sul tema della chiusura dei Punti Nascita – come quello di Sapri (Salerno) – è evidente che il presidente De Luca ormai vive in un'altra realtà. Forse un po' di ombra gli gioverebbe, nell'attesa della imminente pensione politica". Lo scrive in una nota la deputata di Fratelli d'Italia Imma.

Sanità, Piero De Luca (PD): “In Campania fatta una rivoluzione da difendere. Basta tagli del Governo” - «La Campania ha compiuto un percorso straordinario negli ultimi anni in ambito sanitario, uscendo dal commissariamento dopo un decennio e recuperando tutte le criticità relative ai livelli essenziali di assistenza.

De Luca: "La Campania non è in vendita, difenderemo la sanità regionale" - "Siamo impegnati in queste settimane e nei prossimi mesi a fare in modo che tutto quello che abbiamo realizzato in questi anni nella nostra sanità non sia buttato a mare.

Sanità, allarme di De Luca: Mancano i medici. Subito retribuzioni adeguate - “C’è un problema salariale in generale in Italia, ma c’è un problema retributivo che riguarda il personale medico.

