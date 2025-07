Sanità Fiaso | Testo unico farmaceutica e Ia per sistema più equo smart e sostenibile

Milano, 31 lug. (Adnkronos Salute) - "Il farmaco non è solo innovazione terapeutica: è un indicatore di equità , sostenibilità e diritti. Ma un farmaco che arriva tardi, o non arriva a tutti, non è innovazione. E' disuguaglianza". Lo ha sottolineato Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), intervenendo oggi alla Camera al convegno 'Verso il Testo unico della legislazione farmaceutica', promosso dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. "Abbiamo l'occasione di riorganizzare un settore frammentato, regolato da oltre 500 provvedimenti, costruendo una governance moderna, capace di anticipare e non solo inseguire", ha evidenziato Migliore, convinto che "l'intelligenza artificiale è la vera svolta: può aiutarci a programmare in modo più efficace, evitare carenze, monitorare la spesa e rendere più giusto l'accesso ai farmaci. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità , Fiaso: "Testo unico farmaceutica e Ia per sistema più equo, smart e sostenibile"

In questa notizia si parla di: fiaso - testo - unico - farmaceutica

Sanità , Fiaso: Testo unico farmaceutica e Ia per sistema più equo, smart e sostenibile; Testo unico legislazione farmaceutica: presentato alla Camera lo schema della riforma; Marche, Conte: Non ci sono ragioni per chiedere passo indietro a Ricci.

Sanità, Fiaso: "Testo unico farmaceutica e Ia per sistema più equo, smart e sostenibile" - "Il farmaco non è solo innovazione terapeutica: è un indicatore di equità, sostenibilità e diritti. Segnala iltempo.it

Farmaceutica, Gemmato: "Testo unico per dare certezza a cittadini e comparto strategico" - Riforma normativa per 'semplificare, razionalizzare e rendere più efficace il complesso quadro normativo vigent'' ... Riporta adnkronos.com