Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - "Maria Rosaria Campitiello coordina 3 direzioni generali integrate e diverse, che riguardano, rispettivamente, la prevenzione, la ricerca e le emergenze sanitarie. In questi mesi in cui ha ricoperto questo ruolo delicato e complesso ha realizzato progetti importanti e ha dimostrato il proprio valore e grandi capacit√† organizzative e manageriali ed √® in grado di gestire l'eventuale emergenza determinata dal West Nile". E' quanto affermano Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit (Societ√† italiana di malattie infettive e tropicali) e professore emerito di Malattie infettive dell'Universit√† Tor Vergata di Roma; Ruggero De Maria, presidente di Alleanza contro il cancro (Acc); Raffaele Lodi, presidente della Rete degli Irccs delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, e Paolo Marchetti, direttore scientifico Idi-Irccs di Roma, professore ordinario f. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, esperti: "Campitiello manager capace di gestire emergenze e concretizzare progetti"