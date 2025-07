Sanità 4.0 si sperimenta l’ambulanza smart | oltre il 5G e con la realtà aumentata 

Conclusa “con successo” a Pisa la sperimentazione dell’ambulanza smart, oltre il 5 g e con la realtà aumentata. Lo rende noto il Cnr pisano presso la cui area di ricerca si è svolto il trial dell’Use Case 8 – ‘Smart ambulance’, nell’ambito del progetto europeo TrialsNet coordinato da Ericsson Italia e finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma Horizon-JU-SNS-2022. All’ideazione e alla realizzazione del progetto ha collaborato l’ Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa. Il trial, si spiega, ha messo al centro un’infrastruttura di rete avanzata, basata su tecnologie beyond 5G, in grado di garantire connettività ultraveloce, stabile ed efficiente anche in mobilità e in aree remote. 🔗 Leggi su Ildenaro.it