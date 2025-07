Sancho Juve | la trattativa continua imperterrita ma per sbloccarla è necessaria un’uscita! Tutto quello che c’è da sapere su quest’operazione

Sancho Juve: l’affare potrebbe concretizzarsi solo in caso di un movimento in uscita! Come stanno le cose. Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha approfondito le recenti dichiarazioni di Damien Comolli riguardo alla trattativa che potrebbe portare Jadon Sancho alla Juventus. Il giornalista ha messo in evidenza che, contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni, non ci sono dubbi sull’operazione, poiché Comolli ha confermato che la trattativa per Sancho esiste davvero. Balzarini, con un tono pungente, ha commentato le risate scettiche di chi aveva messo in discussione la concretezza dell’affare, dicendo: « Quei risolini lì ricacciateveli in bocca ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

