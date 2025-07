San Ignazio di Loyola | il Santo celebrato il 31 luglio

Chi è San Ignazio di Loyola?. San Ignazio di Loyola è una figura centrale nella storia della Chiesa Cattolica, noto soprattutto come fondatore della Compagnia di GesĂą, meglio conosciuta come l'ordine dei Gesuiti. Nato nel 1491 in Spagna, Ignazio, il cui nome di battesimo era Iñigo LĂłpez de Loyola, proveniva da una famiglia nobile. Inizialmente destinato a una carriera militare, la sua vita cambiò radicalmente dopo una ferita in battaglia che lo costrinse a un lungo periodo di convalescenza. Durante questo tempo, Ignazio iniziò a leggere testi religiosi, sviluppando una profonda spiritualitĂ e una dedizione totale a Dio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Ignazio di Loyola: il Santo celebrato il 31 luglio

