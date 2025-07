San Giovanni Bianco | Sos infermieri servono aiuti per trovare casa

L’APPELLO. L’Asst Papa Giovanni ai sindaci: carenza di personale in Medicina generale e Sub-acuti, si valutino incentivi o affitti agevolati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - San Giovanni Bianco: «Sos infermieri, servono aiuti per trovare casa»

In questa notizia si parla di: giovanni - bianco - infermieri - servono

“Festa della pace”, a San Giovanni Bianco Nando Dalla Chiesa e don Fabio Corazzina - San Giovanni Bianco. Lunedì 2 giugno 2025 a San Giovanni Bianco si terrà la “Festa della pace”. L’iniziativa è organizzata dalla Tavola della Pace Valle Brembana, il Comune di San Giovanni Bianco e i Volontari del Soccorso in occasione della Festa della Repubblica, proponendo una giornata dedicata ai temi della pace e della costituzione italiana.

ABF San Giovanni Bianco interpreta lo stile berlinese in uno shooting fotografico - Un progetto nato in aula e realizzato sul campo. Nel corso dell’anno formativo, le classi quarte dei settori estetica e acconciatura di ABF San Giovanni Bianco hanno lavorato a un’iniziativa che ha portato gli allievi al di fuori dell’aula, prendendo parte a uno shooting fotografico in un contesto creativo e professionale, ispirato a un quartiere simbolo della cultura giovanile europea.

Durante la manifestazione “Madonna del Mare”, a Riccione, una bambina di 9 anni in sedia a rotelle è precipitata accidentalmente in acqua. Tra i presenti, anche Giovanni, Carabiniere libero dal servizio, che non ha esitato un solo istante: si è tuffato e ha ragg Vai su Facebook

San Giovanni Bianco: «Sos infermieri, servono aiuti per trovare casa»; Infermieri al Papa Giovanni: «Ai concorsi si iscrivevano in migliaia, ora saranno 600. Un sacrificio turnare sulle 24 ore».

San Giovanni Bianco: «Sos infermieri, servono aiuti per trovare casa» - L’Asst Papa Giovanni ai sindaci: carenza di personale in Medicina generale e Sub- Lo riporta ecodibergamo.it

Infermieri al Papa Giovanni: «Ai concorsi si iscrivevano in migliaia ... - Infermieri al Papa Giovanni: «Ai concorsi si iscrivevano in migliaia, ora saranno 600. Come scrive bergamo.corriere.it