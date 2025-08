San Gaudenzio Book Festival torna a Ivrea | tre giorni di libri arte e teatro

Il "San Gaudenzio Book Festival" si appresta a tornare a Ivrea per la sua quinta edizione, un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della lettura. Dal 5 al 7 settembre, l'evento, organizzato da Edizioni Pedrini e diverse associazioni locali, trasformerĂ la cittĂ in un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

