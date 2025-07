Samsung Galaxy Watch 8 Classic la recensione | risponde con l’IA e corre insieme a te

Ritorna la ghiera fisica, arriva il pulsante rapido, l’estetica è al top ma cresce anche il prezzo e il peso. La versione “Classic” del nuovo Watch 8 punta in alto con un design che si ispira al modello Ultra, l’IA di Google sempre al polso e nuove funzioni per sport e. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Samsung Galaxy Watch 8 Classic, la recensione: risponde con l’IA e corre insieme a te

Trapelano i render di Samsung Galaxy Watch8 Classic, l’erede di Galaxy Watch Ultra - Un noto leaker ha diffuso i render basati sui CAD dell'attesissimo Samsung Galaxy Watch8 Classic, smartwatch che debutterà quest'estate.

Samsung Galaxy Watch8, Watch8 Classic e persino Watch Ultra 2025: il design degli smartwatch in arrivo - Le ultime immagini leak permettono di scoprire il presunto design di Samsung Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic e Galaxy Watch Ultra 2025.

One UI 8 Watch con Wear OS 6 in test su Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic - Samsung non ha ancora presentato la One UI 8 Watch con base Wear OS 6, ma la sta giĂ testando su Galaxy Watch6 e Watch6 Classic.

