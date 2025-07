Samb questi sono i pro Il patron della C Marani in visita al ritiro rossoblu

In attesa di novitĂ positive da Lumezzane per Alessandro Dalmazzi, la Samb continua ad allenarsi intensamente al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Occhi puntati su Alessandro Sbaffo, che sta recuperando a pieno dopo l’operazione al ginocchio dello scorso 16 maggio. Il Re Leone non ha partecipato agli ultimi due test, ma le sue condizioni fisiche stanno decisamente migliorando. Cambio di programma per l’amichevole con il Rimini. In un primo momento si doveva giocare al Riviera delle Palme, ma è stata presa la decisione di farla giocare, sempre domenica alle 18, al centro sportivo Orlando Marconi di Monsampolo del Tronto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Samb, questi sono i pro. Il patron della C Marani in visita al ritiro rossoblu

"Occhio Samb, non ci sono squadre materasso" - "Nel girone B non ci saranno squadre materasso". Queste le parole di Sergio Filipponi ex diesse del Campobasso promosso in C nella stagione 2023-24 e profondo conoscitore della categoria.

