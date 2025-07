Salvini fa tappa a Macerata | serata allo Sferisterio

Macerata, 31 luglio 2025 – Domani il vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini sarà a Macerata. Alle 19 arriva da Zerodiciannove in piazza Mazzini per un incontro pubblico e aperitivo. Poi farà tappa allo Sferisterio per il Macbeth. A dare l'annuncio il capogruppo consiliare e segretario della sezione comunale Lega, l'avvocato Aldo Alessandrini, responsabile regionale dipartimento antimafia Lega Marche. "Quale segretario comunale della sezione di Macerata della Lega Salvini Macerata sono a comunicare che il segretario federale della Lega Salvini Premier, ministro delle infrastrutture e vicepresidente del Consiglio dei ministri onorevole Matteo Salvini – ha scritto in una nota - sarà presente a Macerata domani alle 19 in piazza Mazzini al gazebo Lega per un incontro pubblico unitamente ai vertici comunali provinciali e regionali della Lega Marche degli eletti e dei candidati alle prossime elezioni regionali per poi recarsi all'Arena Sferisterio, dove andrà in scena il Macbeth nella serata dedicata a territorio e comunità con i 55 sindaci della provincia di Macerata.

