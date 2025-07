Sydney Sweeney, attrice nota per aver interpretato Cassie Howard nella serie HBO Euphoria, è finita al centro della polemica per uno spot negli States. La star più popolare del 2024 è volto della nuova campagna pubblicitaria di American Eagle, noto marchio di jeans, per un gioco di parole ritenuto razzista. Sotto accusa lo slogan «Sydney Sweeney has great jeans» per l’assonanza tra jeans e genes (geni): sui social viene rimproverato al brand di aver scelto una donna caucasica, bionda e con occhi azzurri associandola a un messaggio che sembra celebrare l’eugenetica. Alcuni hanno parlato addirittura di «retorica suprematista mascherata da moda» in un’America segnata da profonde tensioni sociali e razziali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Salvini difende lo spot di Sydney Sweeney per American Eagle