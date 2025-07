Salvini | dazi? Ursula fermi patto di stabilità e cazzata Green deal

Roma, 31 lug. (askanews) - "Al di lĂ del tema dei dazi, su cui sta lavorando la commissione, quello che contesto alla presidente Von der Leyen è che non stia muovendo un dito per quello che può fare lei: cioè fermare le regole che limitano la crescita dei paesi, a partire dal patto di stabilitĂ . PerchĂ© Ursula Von der Leyen, ancora oggi 31 luglio 2025, non ferma il Green deal che è una fesseria e non ferma il patto di stabilitĂ che in questo momento blocca le economie? Non è colpa di Trump, Putin, Zelensky o dei sovranisti. Se non lo fa, sbaglia e condanna le imprese italiane, questo dipende solo da lei". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini: dazi? Ursula fermi patto di stabilitĂ e "cazzata" Green deal

