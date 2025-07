Salvini candida la mamma di Giogiò in Campania | Dare un segnale di legalità nella lotta alle mafie

Matteo Salvini candida la mamma di Giogiò, il musicista ucciso barbaramente a Napoli, e annuncia la proposta di legge p er equiparare i reati tra minorenni e maggiorenni. Una lunga conferenza stampa, quella del leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, nella quale sono emersi diversi spunti interessanti. Daniela Di Maggio candidata in Campania. Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso due anni fa a Napoli per una banalità, correrà nelle liste della Lega alle regionali in Campania. Matteo Salvini ha definito Daniela Di Maggio, “una donna che vive la sua vita non con rabbia, con rancore, con odio, chiudendo legami ma che ha dimostrato senso di apertura, di costruzione, di volontà, di sorriso”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

