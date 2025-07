Salerno a Ferragosto gli autobus non si fermano | attive due linee paga il Comune

Chi l'ha detto che a Ferragosto ci si deve arrangiare? Quest'anno a Salerno gli autobus non andranno in ferie. L'amministrazione comunale, infatti, ha deciso di garantire il trasporto pubblico anche il 15 agosto, tradizionalmente giornata di stop per i mezzi pubblici in tutta Italia e anche a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it