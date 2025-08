Sagra della Tagliatella e del Cinghiale Cena in Bianco Manu Chao il cinema all' aperto e il tributo a Ligabue | un weekend da scoprire

Tempo di fine settimana, di staccare la spina e dedicarsi al divertimento, al relax o alla buona musica. Sono tanti per fortuna gli appuntamenti in programma in tutto il Forlivese, tra sagre, concerti, cene ‘all white’, festival immersi nella natura e viste ai siti archeologici di antiche ville. 🔗 Leggi su Forlitoday.it